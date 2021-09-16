Раскрыта личность подозреваемого в расправе над ребенком в Орловской области

МВД опубликовало на своем сайте фотографию с участием 61-летнего мужчины, который подозревается в убийстве девятилетней девочки Вика в селе Казарь Орловской области.

В региональном СК уточнили РИА Новости, что злоумышленником может быть сосед школьницы, у которого ранее не было судимостей.

Мужчину задержали еще в июле по подозрению в изнасиловании другого ребенка, он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительной информации, мужчина работал при школе и в день исчезновения ребенка покупал ученикам мороженое.

Девочка пропала 18 июня. Ее нашли 15 сентября в подвале многоквартирного дома на двухметровой глубине.