Расчлененное тело женщины нашли на лестничной площадке в Томском районе

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В субботу, 17 июля, в Томской области нашли расчлененное тело женщины. Труп обнаружили на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Тело нашли в подъезде дома №2 по улице Виталия грачева в поселке Зональная станция Томского района. На трупе неизвестной женщины были признаки насильственной смерти.

— На теле не было некоторых конечностей. Это свидетельствует о попытке расчленения. Части тела, завернутые в пакет, нашли в мусорном баке рядом с домом, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего мужчину. Он уже дал признательные показания.