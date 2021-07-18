Расчлененное тело женщины нашли на лестничной площадке в Томском районе

В субботу, 17 июля, в Томской области нашли расчлененное тело женщины. Труп обнаружили на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Тело нашли в подъезде дома №2 по улице Виталия грачева в поселке Зональная станция Томского района. На трупе неизвестной женщины были признаки насильственной смерти.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего мужчину. Он уже дал признательные показания.