Среда, 24 апреля, 2024

Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую

Автор: Кристина Аманн

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Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании присоединились к общегородскому субботнику. С 22 апреля они приводят в порядок улицу Татарскую.

В арсенале нефтяников пять единиц заводской спецтехники: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал, с помощью которых они наводят чистоту. Ежедневно с улицы вывозят порядка 30 тонн мусора и древесные отходы. От мусора и грязи очищают как транспортную, так и пешеходную части дороги и бордюры. С обочин и газонов работники РНПК собирают бытовой мусор. Улицу полностью приведут в порядок до конца недели.

Сотрудники РНПК не впервые наводят чистоту на улицах Рязани с привлечением собственной спецтехники. А еще завод всегда активно участвует в городских экологических акциях, инициирует и реализует собственные экологические мероприятия, поддерживает экоэкспедиции школьников. В этом году уже запланированы такие мероприятия, как посадка новых деревьев и кустарников, поддержка экологических экспедиций юных волонтеров.

«С нефтезаводом у нас уже давние традиции сотрудничества. Больше 10 лет. И каждый год они нам помогают убирать улицы, которые мы им предлагаем, — рассказал Олег Соколов, заведующий отделом по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг и работ по благоустройству префектуры Железнодорожного района г. Рязани. —  Сегодня вот улица Татарская, осенью была улица Весенняя, ранее улица Строителей. Спасибо руководству нефтеперерабатывающего завода, его сотрудникам за многолетнюю поддержку». 

В пятницу, 26 апреля, пройдет масштабный общезаводской субботник по уборке околозаводской территории. На него выйдут руководители, работники и молодые специалисты завода. Они приведут в порядок прогулочные зоны, остановки общественного транспорта, территорию вдоль дорог.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в тройку лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокооктановый Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую
Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую
Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую
Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую

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