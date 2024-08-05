Работа в «Зелёном саде» — это у него семейное! Строительная компания продолжает серию интервью с сотрудниками

Около 15 лет в компании трудится плотник-бетонщик Анатолий Тюрьмин. Вопроса о выборе профессии у него никогда не было: после техникума Анатолий пришёл на стройплощадку по примеру отца. Да и «Зелёный сад» выбрал так же. Его отец, Вячеслав Борисович, много лет работает в компании. Значит, место надёжное, стоящее.

— Больше всего мне нравится то, что работа не рутинная. Нравится что-то делать своими руками, видеть результат своего труда, — говорит Анатолий Тюрьмин. — А на производстве я не прижился. В своё время поработал на заводе пару месяцев, но вернулся в «Зелёный сад».

Какие ещё плюсы работы в «Зелёном саде» Вы для себя находите?

— В первую очередь — это достойная оплата труда. Во-вторых, стабильность самой организации. Мы всегда обеспечены работой, есть объекты на перспективу. А когда на работе всё стабильно, ты не беспокоишься о завтрашнем дне, можешь планировать будущее своей семьи. Спасибо за это нашему руководству.

Есть ли у вас планы по карьерному росту, дальнейшей учёбе?

— Скажу честно, моё место работы мне нравится и устаивает полностью. Одно время я был бригадиром, руководил людьми, но вскоре понял, что не моё это. Мои бывшие подчинённые уже стали мастерами и, думаю, пойдут дальше…

То есть хороший руководитель из Вас всё-таки получился?

— Да, получился, но душа к этому не лежит. Мне нравится моя рабочая профессия, в ближайшие годы ничего менять не собираюсь. Круг обязанностей у меня широкий. Я сварщик, столяр, монтажник… Много чего умею и учусь новому прямо на рабочем месте. Кстати, я работал практически на всех объектах, которые строила компания с 2013 года. А значит, внёс вклад в развитие родного города. Это очень приятно осознавать.

Сегодня на рынке строительства работает много компаний. Чем, по-вашему, отличаются дома «Зелёного сада»?

— Это очень качественное жильё, построенное для людей, с заботой о людях. Скажу больше, наша семья приобрела уже две квартиры от «Зелёного сада». Одна из них на улице Новосёлов — этот дом строил отец, там живут мои родители. Вторая на улице Телевизионной. К этому дому приложил руку уже я сам. Обе квартиры нам очень нравятся. Если возникают какие-то бытовые проблемы, их быстро решают. Так что смело могу рекомендовать и квартиры от «Зелёного сада», и работу в компании!

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