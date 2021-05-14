Пять рязанских улиц и поселок Мирный остались без холодной воды из-за аварии

В пятницу, 14 мая, в Рязани из-за аварии на водопроводе без воды остались жители пяти улиц и поселка Мирный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Восстановительные работы проводит МП «Водоканал».
Так, до 13:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица Березовая, дома № 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1 стр. 2;
- Улица Черновицкая, дома № 23 корп. 2, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 2, 27 корп. 3;
- Улица Гоголя, дома № 31, 31 корп. 1, 33, 29;
- Улица Сельских Строителей, дома № 4г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5в, 6, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4;
- Улица Новопавловская, дома№ 3, 5, 7, 3б.
Холодное водоснабжение отключат и в поселке Мирный.
До 13:00 воды не будет на следующих улицах:
- Улица Добролюбова;
- Улица 1-й проезд Добролюбова;
- Улица 3-й проезд Добролюбова;
- Улица 4-й проезд Добролюбова;
- Улица 5-й проезд Добролюбова;
- Улица 6-й проезд Добролюбова;
- Улица Чехова;
- Улица Тюленина;
- Улица Лесная;
- Улица 1-й Лесной тупик;
- Улица 2-й Лесной тупик;
- Улица Шевцовой;
- Улица 1-й проезд Шевцовой;
- Улица Громовой;
- Улица Дорожная с проездами;
- Улица Новоселковская, дома № 13, 17.