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Пятница, 14 мая, 2021
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Пять рязанских улиц и поселок Мирный остались без холодной воды из-за аварии

Елена Лобанова
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В пятницу, 14 мая, в Рязани из-за аварии на водопроводе без воды остались жители пяти улиц и поселка Мирный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Восстановительные работы проводит МП «Водоканал».

Так, до 13:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Березовая, дома № 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1 стр. 2;
  • Улица Черновицкая, дома № 23 корп. 2, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 2, 27 корп. 3;
  • Улица Гоголя, дома № 31, 31 корп. 1, 33, 29;
  • Улица Сельских Строителей, дома № 4г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5в, 6, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4;
  • Улица Новопавловская, дома№ 3, 5, 7, 3б.

Холодное водоснабжение отключат и в поселке Мирный.

До 13:00 воды не будет на следующих улицах:

  • Улица Добролюбова;
  • Улица 1-й проезд Добролюбова;
  • Улица 3-й проезд Добролюбова;
  • Улица 4-й проезд Добролюбова;
  • Улица 5-й проезд Добролюбова;
  • Улица 6-й проезд Добролюбова;
  • Улица Чехова;
  • Улица Тюленина;
  • Улица Лесная;
  • Улица 1-й Лесной тупик;
  • Улица 2-й Лесной тупик;
  • Улица Шевцовой;
  • Улица 1-й проезд Шевцовой;
  • Улица Громовой;
  • Улица Дорожная с проездами;
  • Улица Новоселковская, дома № 13, 17.

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