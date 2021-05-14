Пять рязанских улиц и поселок Мирный остались без холодной воды из-за аварии

- Advertisement -

В пятницу, 14 мая, в Рязани из-за аварии на водопроводе без воды остались жители пяти улиц и поселка Мирный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Восстановительные работы проводит МП «Водоканал».

Так, до 13:00 воды не будет по следующим адресам:

Улица Березовая, дома № 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1 стр. 2;

Улица Черновицкая, дома № 23 корп. 2, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 2, 27 корп. 3;

Улица Гоголя, дома № 31, 31 корп. 1, 33, 29;

Улица Сельских Строителей, дома № 4г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5в, 6, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4;

Улица Новопавловская, дома№ 3, 5, 7, 3б.

Холодное водоснабжение отключат и в поселке Мирный.

До 13:00 воды не будет на следующих улицах: