Пьяный россиянин выкинул сына подруги с пятого этажа

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В Кирове задержали 42-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве малолетнего, пишет Лайф.

Инцидент произошел 11 мая в многоэтажном доме на улице Северная Набережная. Сообщается, что 26-летняя женщина, ее полуторагодовалый сын и 34-летняя подруга были в гостях знакомого. Взрослые распивали спиртное.

Когда алкоголь в квартире закончился, женщины пошли в магазин, а мужчина остался присмотреть за ребенком. Когда малыш проснулся и стал плакать, злоумышленник надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил в окно с пятого этажа. В итоге потерпевший скончался.