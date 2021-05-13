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Четверг, 13 мая, 2021
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Пьяный россиянин выкинул сына подруги с пятого этажа

Никита Брыкин
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В Кирове задержали 42-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве малолетнего, пишет Лайф.

Инцидент произошел 11 мая в многоэтажном доме на улице Северная Набережная. Сообщается, что 26-летняя женщина, ее полуторагодовалый сын и 34-летняя подруга были в гостях знакомого. Взрослые распивали спиртное.

Когда алкоголь в квартире закончился, женщины пошли в магазин, а мужчина остался присмотреть за ребенком. Когда малыш проснулся и стал плакать, злоумышленник надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил в окно с пятого этажа. В итоге потерпевший скончался.

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