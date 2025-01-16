Путин подписал указ о призыве граждан РФ в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. Текст соответствующего документа опубликован на официальном сайте правовых актов.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией сборов.

Призыв граждан из запаса на военные сборы регулируется федеральными законами: от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

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Указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Ежегодные сборы

Сборы граждан из запаса направлены на улучшение боевой подготовки резервистов. Это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Повестки могут приходить раз в три года, а максимальная продолжительность сборов для одного человека — два месяца. Однако общий срок службы резервиста не может превышать 12 месяцев. В среднем призыв граждан из запаса осуществляется раз в год, сообщает РИА Новости.