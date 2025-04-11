Птаха рассказал о конфликте с ОМОН на прощании с Пашей Техником

Рэпер Давид Нуриев, выступающий под сценическим именем Птаха, рассказал о конфликтной ситуации с представителями ОМОН во время церемонии прощания с Пашей Техником. Подробностями он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Церемония прощания прошла в храме апостолов Петра и Павла. По словам Нуриева, на месте собралось около двух тысяч человек, что привело к давке, вход в храм был временно закрыт. Рэпер утверждает, что прибыл на церемонию с супругой и пытался пройти внутрь, чтобы проститься с другом.

«Мы подошли с обратной стороны, где находился выход, — рассказал он. — Я ждал, чтобы увидеть знакомых, кто мог бы нас провести. Сотрудник ОМОН отказался нас пропускать. Я объяснил, что знал Павла лично, но он настоял, что вход только с другой стороны». По словам Птахи, в ходе разговора возникла перепалка.

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— В итоге мы с ним закусились. Потом Лану какой-то омоновец отодвинул от меня, между нами встал. Такое», — поделился Птаха.

Позднее, как сообщил артист, его знакомый проводил их к другому входу. Там полицейские, дежурившие на месте, разрешили пройти внутрь. Нуриев уточнил, что сотрудники вели себя корректно, и ему с супругой удалось попрощаться с другом.

Музыкант подчеркнул, что понимал меры безопасности на мероприятии, однако высказал недоумение в связи с ситуацией: «Я объясняю, что пришёл проститься с другом, а меня не пускают. Это вызывает непонимание».

По данным СМИ, церемония собрала большое число поклонников и друзей исполнителя. Правопорядок обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы ОМОН.