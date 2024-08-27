Психолог рассказала об опасности дружбы между родителями и детьми

Профессор Вера Никишина, доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова, предупредила об опасностях дружбы между родителями и детьми.

Никишина подчеркивает, что в любых социальных отношениях, включая детско-родительские, существуют четко определенные роли. Роли родителей — отца и матери — очень специфичны и отличаются высокой степенью устойчивости. Однако некоторые родители стремятся выйти за рамки этих ролей и стать «друзьями» своих детей, что, по мнению эксперта, может привести к осложнениям и путанице, особенно со стороны детей.

Одной из главных проблем, связанных с дружбой между родителями и детьми, является то, что роль друга не обладает такой же устойчивостью, как роль родителя. Дружеские отношения у детей на ранних этапах жизни могут быть мимолетными: они легко начинают и заканчивают дружбу. В свою очередь, дружба с родителями создает у ребенка иллюзию возможности «раздружить» в любой момент, что не соответствует реальности родительских обязанностей.

По мнению профессора Никишиной, в подростковом возрасте такая путаница ролей может привести к конфликтам. Когда родители начинают проявлять авторитет и устанавливать ограничения, дети, привыкшие к дружескому формату, могут испытывать непонимание и сопротивление. Это противоречие между декларируемыми дружескими отношениями и необходимостью выполнять родительские обязанности может вызвать ролевые конфликты, ослабить доверие и усилить напряженность в семье.

Эксперт советует родителям сохранять четкие границы родительских ролей и не пытаться заменить их дружескими отношениями, чтобы избежать возможных проблем в будущем.