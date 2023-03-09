Психолог объяснил, почему испытывать ревность абсолютно нормально

Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с РИА ФАН объяснил, что испытывать ревность — абсолютно нормально.

По словам Шестакова, человек всегда боится потерять то, чем дорожит. Поэтому ревновать — нормально. Вот только ревность может быть и нездоровой. В этом случае человек начинает контролировать буквально каждый шаг партнёра, читать переписку, лишать своего пространства. Контроль становится тотальным.

Самый худший вариант — когда ревность перерастает в физическое насилие, насилие над личностью.

Патологическая ревность изводит не только объект, но и того, кто её испытывает. В итоге всё это негативно сказывается на качестве отношений пары.

Шестаков отмечает, что в здоровых отношениях никто не может запретить задать прямой вопрос, поинтересоваться кругом общения второй половинки.

Эксперт уверен, что мало кто из людей способен совершенно не ревновать близкого, даже после долгих отношений.