Четверг, 9 марта, 2023
7info

Психолог объяснил, почему испытывать ревность абсолютно нормально

На главнуюНовости мира
Изображение от cookie_studio на Freepik

Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с РИА ФАН объяснил, что испытывать ревность — абсолютно нормально.

По словам Шестакова, человек всегда боится потерять то, чем дорожит. Поэтому ревновать — нормально. Вот только ревность может быть и нездоровой. В этом случае человек начинает контролировать буквально каждый шаг партнёра, читать переписку, лишать своего пространства. Контроль становится тотальным.

Самый худший вариант — когда ревность перерастает в физическое насилие, насилие над личностью.

Патологическая ревность изводит не только объект, но и того, кто её испытывает. В итоге всё это негативно сказывается на качестве отношений пары.

Шестаков отмечает, что в здоровых отношениях никто не может запретить задать прямой вопрос, поинтересоваться кругом общения второй половинки.

Эксперт уверен, что мало кто из людей способен совершенно не ревновать близкого, даже после долгих отношений.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации