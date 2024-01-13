Алтайский шаман Артём Игнатенко уверен: один из месяцев в 2024 году станет переломным в ситуации со спецоперацией на Украине. Именно тогда обстановка начнёт разворачиваться очень стремительно, и Россия будет идти к чистой победе в борьбе за свои национальные интересы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Игнатенко, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.

— В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдёт перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе, — говорит шаман.

Ранее «белый шаман» Коля (Николай Талалаев) намекнул на то, что в 2024 году спецоперация будет продолжаться.

— Тема СВО в ближайший год продолжится. Но будет меняться взгляд на неё многих людей. Тема мирного диалога станет более актуальной, и всё больше людей будет ей проникаться, — сказал он.

Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.