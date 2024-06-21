Пятница, 21 июня, 2024

Протоиерей Алексий Супонькин умер в 43 года

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: nne.ru

В пятницу, 21 июня, на 44-м году жизни скончался настоятель нижегородского храма в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги протоиерей Алексий Супонькин. Об этом сообщает сайт Нижегородской митрополии РПЦ.

Священник закончился Нижегородскую семинарию, также получил степень магистра истории после окончания магистратуры Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева.

За время службы протоирей удостаивался иерархических наград.

Отпевания покойного состоится 22 июня в храме по окончании Божественной литургии.

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