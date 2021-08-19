Прошел баттл «Кулинарная Легенда Рязани»

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В четверг, 19 августа, прошел баттл рязанских поваров в рамках фестиваля «Кулинарная легенда Рязани». Его победители отправятся на Всероссийскую олимпиаду кулинарии и сервиса «Легенда 2021».

Во время готовки зрителям рассказывали об ингредиентах, используемых в блюдах. Пожалуй, самый необычный из них — это яблоки, маринованные в щавеле. Повара поговорили с рязанцами о том, как пришли в профессию и что предпочитают есть сами. Больше предпочтений кулинары отдают блюдам, которые любят с детства. Например, это жареная картошка и борщ.

Всего в баттле приняли участие две команды по шесть человек. Победители получили сертификат на участие во всероссийском чемпионате. Остальные повара также отправятся туда, их ждут тренинги и мастер-классы.