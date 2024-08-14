Пророчество Иоанна Кронштадтского о судьбе России в 2024 году начало сбываться

Иоанн Кронштадтский известен своей прозорливостью. Задолго до революции он предсказал, что Россию ждут испытания. Одной из ключевых дат старец назвал 2024 год, пишет ИА «Кулик».

Будущее России Иоанн Кронштадтский увидел незадолго до своей смерти, после вечерней молитвы. В этот момент свечи потухли, а огонёк лампадки у лика Пресвятой Богородицы задрожал. Тогда Иоанну причудилось, будто кто-то легонько задел его плечо.

«Вижу — передо мною стоит дивный старец, бледный, с сединами, в мантии. В левой руке он держит чётки. Смотрел сурово, но глаза у него были ласковые и добрые», — рассказывал потом отец Иоанн.

После этого перед ним замелькали картинки: гибель царя, разрушение церквей, революция, поклонение атеистов и войны. Но после череды ужасных сцен всему пришёл конец. Священник увидел, как люди будто бы очнулись от спячки, а потом у России снова появился православный царь и укрепилась вера.

Напоследок старец сказал Иоанну, что последние времена близко — уже не годы остались до них, а часы. Как только видение закончилось, Иоанн Кронштадтский посохом написал несколько дат: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024.

Доподлинно неизвестно, что именно хотел показать Иоанну Кронштадтскому старец. Но то, что среди этих дат был 2024 год, заставляет задуматься.

Иоанн Кронштадтский умер в возрасте 79 лет в январе 1909 года.