Среда, 2 октября, 2024

Пропала дочь певицы Любови Успенской: что известно 

Автор: Алексей Самохин

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У 70-летней певицы Любови Успенской пропала дочь Татьяна, сообщил общественный деятель Виталий Бородин в своём телеграм-канале. 

По его словам, певица вернулась с гастролей и не обнаружила дочери дома. В настоящее время неизвестно, что могло произойти.

«Есть две версии случившегося, — рассказал Бородин. — Первая связана с командировками Татьяны в ДНР и ЛНР, где её могли похитить. Вторая касается подруги семьи, занимающейся тёмными делами. Мы разрабатываем план действий», — добавил он.

Успенская не хочет показывать своё лицо, так как сильно переживает. «Я не понимаю, что произошло. Я приехала, а её нет дома, телефон тоже остался в доме. Связи у меня нет никакой. В доме работают люди, но никто ничего не видел», — с трудом произнесла она.

К поиску подключились адвокат и соседка певицы, а также подруга Успенской Елена Сенина. «Мы предприняли все необходимые меры и будем не мы, если не найдём Таню и не накажем виновных. Таня — это вся жизнь Любы. И смысл», — заявила Сенина.

Татьяна — дочь Успенской от четвёртого брака с бизнесменом Александром Плаксиным. Она поменяла фамилию с Плаксиной на Плаксин и иногда выступает с матерью. Пять лет назад Татьяна неудачно упала с велосипеда и получила серьёзные травмы. Знаменитая мама сделала всё возможное, чтобы восстановить здоровье дочери, в том числе четыре пластические операции, пишет «Комсомольская правда». 

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