Четверг, 18 июля, 2024

Прокуратура вынесла представление директору сасовской школы после обнаружения дефектов

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Сасовского района обнаружила нарушения в работе МБОУ «Сасовская средняя общеобразовательная школа № 1». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального надзорного органа.

В здании школы, построенном в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа», обнаружены дефекты (трещины, следы протекания стен). Прокуратура установила, что школа не предъявила требования об устранении дефектов в рамках гарантийного срока. Информация о дефектах не была передана в администрацию Сасова, следовательно — подрядчика на понудили их исправить.

Как итог — директору школы вынесено представление с требованием устранить нарушения.

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