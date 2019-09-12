Нужно ли сдавать водительское удостоверение, если вас лишили прав

РИА «7 новостей» и прокуратура рязанской области продолжают проект «Прокуратура поясняет», в котором мы отвечаем на самые разные вопросы.

– Моего знакомого лишили права управления транспортным средством, иными словами лишили водительских прав. Но он не может сдать водительское удостоверение, так как, говорит, что его потерял. Может ли это повлиять на истечение срока назначенного ему наказания? – обратился к нам один из наших читателей.

Ответить на этот вопрос нам поможет начальник отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области Галина Мурушкина.

Исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида или другими видами техники осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения указанного специального права соответственно водительского удостоверения, удостоверения на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), если водитель, судоводитель или тракторист-машинист (тракторист) лишен права управления всеми видами транспортных средств, судов (в том числе маломерных) и другой техники.

Статья 32.7 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает, что течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

При этом в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу данного постановления лицо, лишенное этого права, должно сдать соответствующие документы: водительское удостоверение, удостоверение на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), если водитель, судоводитель или тракторист-машинист (тракторист) лишен права управления всеми видами транспортных средств, судов (в том числе маломерных) и другой техники, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения), а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.