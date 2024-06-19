Прокуратура помогла жителю Рязани с онкологией вернуть деньги за лекарство

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку по заявлению 68-летнего местного жителя, который сообщил о нарушении его прав на лекарственное обеспечение.

В ходе проверки выяснилось, что заявитель страдает онкологическим заболеванием и нуждается в регулярном приёме определённого лекарственного препарата. Однако этот препарат не был предоставлен ему своевременно.

Из-за отсутствия лекарства заявитель был вынужден приобрести его за свой счёт.

Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения компенсацию расходов, которые заявитель понёс на самостоятельное приобретение лекарства, а также компенсацию морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.