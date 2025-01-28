Прохожий отправил на землю ударом кулака девочку в Забайкалье

В Забайкальском крае житель Краснокаменска ударил без причины в лицо несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл вечером 25 января 2025 года и был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек неожиданно нанёс девушке сильный удар в область головы и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Дознавателем ОМВД России «Краснокаменский» было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Учитывая серьёзный общественный резонанс, дело передали в следственные органы Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

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Следователи СК России незамедлительно приступили к проведению следственных действий, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Следственный комитет России подчёркивает, что дело находится на особом контроле. Правоохранительные органы обещают, что виновный понесёт заслуженное наказание, а все обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.