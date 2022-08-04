Прогулки снижают риск появления близорукости на 20%

Офтальмолог рекомендует дать глазам ребёнка отдохнуть перед школой.

Офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова дала рекомендации, как улучшить зрение во время каникул.

Каждые полчаса интенсивной зрительной нагрузки делайте перерыв. Важно правильное расположение стола и хорошее освещение. Мышцы глаз тренируются во время прогулок, также полезен естественный свет. Глазам требуется защита от солнца. Перед началом учебного года желательно обследоваться у офтальмолога.

К усталости глаз приводят повышенные нагрузки на зрение в течение учебного года. Симптомы астенопии – резь в глазах, снижение зрения и головная боль. Чтобы избежать проблем со зрением, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила.