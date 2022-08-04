Прогулки снижают риск появления близорукости на 20%

Офтальмолог рекомендует дать глазам ребёнка отдохнуть перед школой.
Офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова дала рекомендации, как улучшить зрение во время каникул.
- Каждые полчаса интенсивной зрительной нагрузки делайте перерыв.
- Важно правильное расположение стола и хорошее освещение.
- Мышцы глаз тренируются во время прогулок, также полезен естественный свет.
- Глазам требуется защита от солнца.
- Перед началом учебного года желательно обследоваться у офтальмолога.
К усталости глаз приводят повышенные нагрузки на зрение в течение учебного года. Симптомы астенопии – резь в глазах, снижение зрения и головная боль. Чтобы избежать проблем со зрением, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила.