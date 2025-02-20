Четверг, 20 февраля, 2025
-9.9 C
Рязань
Общество

Проекты жителей Рязанской области претендуют на победу во всероссийском конкурсе

Анастасия Мериакри

Проекты жителей Рязанской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который совместно организуют Общество «Знание» и Движение Первых. Всего на участие в конкурсе подано более 28 000 заявок из 89 регионов России. Жители страны представили свои идеи новых отечественных игр и игрушек. Теперь экспертному жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета конкурса 3 марта.

Разработка и производство оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности – ключевая задача для организаторов и участников конкурса.

В итоге до 45 концепций из каждой номинации пройдут в этап «Моделирование». Среди допущенных до экспертной оценки проектов – 65 инициатив, которые представили жители Рязанской области.

«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас – россиян – огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но проводник в познание мира. Знаете, я искренне считаю, что каждая заявка – это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла свое место в семьях, детских садах и школах», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Реклама

Номинация «сюжетно-образная игрушка» стала лидером среди заявок (59% от общего количества), однако многие участники выбрали для реализации своей идеи формат настольных игр (28%). Конструкторы и сборные модели воплотятся в концепциях 6% участников. В свою очередь номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» 4%.

Заявки в каждой номинации пройдут отбор и оценку экспертного жюри, в которое войдут представители партнеров конкурса. Экспертными партнерами конкурса выступили Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, МИСИС, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская Академия Образования, Гжельский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина.

Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стала социальная сеть ВКонтакте.

Материалы рубрики