Проекты жителей Рязанской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который совместно организуют Общество «Знание» и Движение Первых. Всего на участие в конкурсе подано более 28 000 заявок из 89 регионов России. Жители страны представили свои идеи новых отечественных игр и игрушек. Теперь экспертному жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета конкурса 3 марта.

Разработка и производство оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности – ключевая задача для организаторов и участников конкурса.

В итоге до 45 концепций из каждой номинации пройдут в этап «Моделирование». Среди допущенных до экспертной оценки проектов – 65 инициатив, которые представили жители Рязанской области.

«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас – россиян – огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но проводник в познание мира. Знаете, я искренне считаю, что каждая заявка – это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла свое место в семьях, детских садах и школах», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Реклама

Номинация «сюжетно-образная игрушка» стала лидером среди заявок (59% от общего количества), однако многие участники выбрали для реализации своей идеи формат настольных игр (28%). Конструкторы и сборные модели воплотятся в концепциях 6% участников. В свою очередь номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» 4%.

Заявки в каждой номинации пройдут отбор и оценку экспертного жюри, в которое войдут представители партнеров конкурса. Экспертными партнерами конкурса выступили Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, МИСИС, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская Академия Образования, Гжельский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина.

Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стала социальная сеть ВКонтакте.