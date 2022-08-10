Проект второго этапа благоустройства рязанского Лесопарка дополнят двумя зонами

Проект второго этапа благоустройства Лесопарка решили дополнить еще двумя зонами для отдыха посетителей. Ими станут workout-зона и детская площадка на территории Лесопарка ближе к первому разворотному кругу.

Новые точки притяжения гостей парка планируется построить уже этой осенью в дополнение к основным работам второго этапа благоустройства, которые завершатся до конца августа. Об этом рассказал в своих социальных сетях директор МАУК города Рязани «Лесопарк» Дамир Шабакаев.

Новые элементы проекта благоустройства сформированы на основе пожеланий посетителей, которые были озвучены ими в том числе на встрече с командой Лесопарка в конце июля этого года.

– Мы проанализировали все пожелания наших гостей и на их основе определили те, над которыми есть объективная потребность и практическая возможность работать в первую очередь, – отметил Дамир Шабакаев.

Напомним, второй этап благоустройства Лесопарка включает ландшафтные работы с расчисткой зеленой зоны, обустройство пешеходной зоны и велодорожек, а также реконструкцию системы освещения от Центра уличного спорта «Под мостом» до первого разворотного круга. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»: Лесопарк вошел в число площадок, за благоустройство которого жители областного центра проголосовали в прошлом году. В этом году он набрал 5877 голосов, войдя в программу уже следующего года. По словам Дамира Шабакаева, по посещаемости Лесопарк занимает второе место, уступая только главной достопримечательности региона – Рязанскому Кремлю.