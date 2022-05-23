Проект изменений в Генплан Рязани обсудят на публичных слушаниях

23 мая глава муниципального образования Татьяна Панфилова провела совещание по земельным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В обсуждении приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Светлана Ворнакова, Сергей Самарский, Светлана Попова, и.о. заместителя главы администрации Рязани Сергей Савин, представители структурных подразделений администрации города и аппарата РГД.

Рассмотрен вопрос изменений в Генеральный план Рязани в части изменения зонирования в отношении земельных участков в районе Никуличи, квартал 14 и в районе Голенчино, квартал 13, квартал 14. Территория переводится в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. На данный момент участки засажены деревьями и фактически являются городским лесом. Предлагаемые изменения в генплан необходимы для проведения работ по постановке участков на государственный кадастровый учет.

Собравшиеся также обсудили обращение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования двух земельных участков в районе Восточный Промузел для размещения служебных гаражей.

Кроме того, на встрече рассмотрели обращение за предоставлением разрешений на отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка в отношении территории в районе Дашки для увеличения процента застройки в границах земельного участка при строительстве физкультурно-оздоровительных сооружений.

Все предложения будут вынесены на публичные слушания.