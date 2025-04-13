Призывавший убивать русских Алиев* вел себя агрессивно при задержании в Киеве

Бывший украинский футболист Александр Алиев* и его спутница вели себя агрессивно при задержании за езду в нетрезвом виде, пишет « Газета.ру » со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По данным силовиков, экс-спортсмен отказался пройти осмотр на состояние опьянения.

«Вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок», — уточнили в украинской полиции.

Утверждается, что девушка залезла на служебный автомобиль, чтобы помешать полицейским. Решение по этому делу будут принимать в суде.

Реклама

Алиева* внесли в список террористов и экстремистов в ноябре после того, как он призвал расправляться с мирным населением в Курской области.

Он родился в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.