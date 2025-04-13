Призывавший убивать русских Алиев* вел себя агрессивно при задержании в Киеве

Бывший украинский футболист Александр Алиев* и его спутница вели себя агрессивно при задержании за езду в нетрезвом виде, пишет «Газета.ру» со ссылкой на патрульную полицию Киева.
По данным силовиков, экс-спортсмен отказался пройти осмотр на состояние опьянения.
Утверждается, что девушка залезла на служебный автомобиль, чтобы помешать полицейским. Решение по этому делу будут принимать в суде.
Алиева* внесли в список террористов и экстремистов в ноябре после того, как он призвал расправляться с мирным населением в Курской области.
Он родился в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.