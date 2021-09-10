Приятель Петербурженки изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь

Молодой человек жительницы Петербурга, с которым она познакомилась через интернет, изнасиловал её 17-летнюю дочь, передают Невские новости.

Инцидент случился в Красногвардейском районе. Утром мужчина пришёл домой к возлюбленной и, когда та ушла на работу, стал приставать к несовершеннолетней. Дочь немедленно позвонила матери, которая вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что мужчина надругался над девочкой, находясь в нетрезвом состоянии.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Как выяснилось, россиянин уже был ранее судим за кражи и грабежи и вышел из тюрьмы менее года назад.