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Пятница, 10 сентября, 2021
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Приятель Петербурженки изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь

Александр Ильин
Приятель Петербурженки изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь

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Молодой человек жительницы Петербурга, с которым она познакомилась через интернет, изнасиловал её 17-летнюю дочь, передают Невские новости

Инцидент случился в Красногвардейском районе. Утром мужчина пришёл домой к возлюбленной и, когда та ушла на работу, стал приставать к несовершеннолетней. Дочь немедленно позвонила матери, которая вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что мужчина надругался над девочкой, находясь в нетрезвом состоянии. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Как выяснилось, россиянин уже был ранее судим за кражи и грабежи и вышел из тюрьмы менее года назад. 

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