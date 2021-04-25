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Воскресенье, 25 апреля, 2021
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Прививку от COVID-19 в Архангельской области можно сделать в 7 торговых центрах

Елена Лобанова
Изображение Angelo Esslinger с сайта Pixabay
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С воскресенья, 25 апреля, в семи торговых центрах Архангельской области можно сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Так, пункты вакцинации откроют в трех городах — Архангельске, Северодвинске, Котласе. Иммунизация будет проходить каждое воскресенье с 15 до 18 часов.

Архангелогородцы смогут вакцинироваться в ТЦ «Соломбала Молл», «Титан Арена», «Вертикаль», «Европарк». Северодвинцы прививку от COVID-19 сделают в ЦУМ и ТЦ «Сити». Мобильный пункт откроется и в ТЦ «Адмирал» в Котласе. 

Напомним, прививаться могут все граждане старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт. На местах будут работать специалисты поликлиник.

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