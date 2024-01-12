Приставы списали с рязанки долги её тёзки из Башкортостана

С рязанки списали чужие долги, которые принадлежат её тёзке, проживающей в Башкортостане. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

К омбудсмену обратилась гражданка Б. с вопросом об оказании содействия в прекращении взысканий с неё в связи с наличием «должника-двойника» в Республике Башкортостан.

— Так как «должник-двойник» и взыскатель находятся на территории республики, направила письмо своему коллеге, уполномоченному по правам человека в Республике Башкортостан М.И. Закомалдину. По результатам рассмотрения обращения судебным приставом-исполнителем произведена коррекция места рождения и паспортных данных должника по исполнительному производству. Денежные средства возвращены на лицевой счет заявителя, — рассказала Епихина.

Наталья Епихина рассказывает, как нужно действовать в случаях, если у человека обнаружился должник-двойник, и идёт неправомерное списание чужих долгов. Так, если у вас появился полный тёзка, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, а ограничительные меры, применяемые в ходе исполнительных действий, затрагивают Ваши интересы, рекомендую несколько способов решения проблемы.

по телефону: УФССП России по Рязанской области +7 (4912) 29-47-00

обращение в чат-бот. В официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте. Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.

госуслуги. Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».