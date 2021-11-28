Приметы 29 ноября: что нельзя и нужно делать в Матвеев день

29 ноября православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матфея. Часто на Руси в этот день случались оттепели, наши предки говорили: На Матвея зима потеет.

Что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Матвеева дня

Сегодня принято ходить друг к другу в гости. Правда, стол должен быть обязательно постный, ведь уже наступил Рождественский пост.

Чтобы в дом зашёл желанный гость, хозяйки втыкали в веник булавку.

От покупок в Матвеев день лучше отказаться. Скорее всего, они принесут несчастья.

Народные приметы 29 ноября

На Матвея от снега оголилась земля – оттепель жди ещё несколько дней.

Если сильный ветер и снег метёт, быть зиме холодной.