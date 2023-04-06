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Четверг, 6 апреля, 2023
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Пригожин обратился к девятилетнему Тимуру, нашедшему деньги и награды военного

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Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин обратился к девятилетнему мальчику Тимуру из Тульской области, который нашел на дереве в городе Щекино деньги и награды бойца, принимавшего участие в битве за Соледар.

Аудиозапись с участием бизнесмена появилась в распоряжении телеграм-канала Mash.

«На совете командиров было принято немедленное решение вручить Тимиру медаль за содействие ЧВК «Вагнер». Спасибо, Тимур!» – заявил Пригожин.

Для получения награды родителей ребенка попросили связаться с пресс-службой компании «Конкорд».

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