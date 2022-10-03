Понедельник, 3 октября, 2022
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Приезжий избил москвича в метро из-за внешнего вида

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В Москве 30-летнего приезжего задержали за нанесение побоев пассажиру метро, сообщает «МВД Медиа».

Инцидент случился вечером на платформе станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. К 37-летнему мужчине подошёл неизвестный и высказал претензии по поводу внешнего вида. После этого избил мужчину.

Пострадавший доставлен в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники ППС на станции «Алтуфьево».

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ.

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении.

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