Приезжий избил москвича в метро из-за внешнего вида

В Москве 30-летнего приезжего задержали за нанесение побоев пассажиру метро, сообщает «МВД Медиа».

Инцидент случился вечером на платформе станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. К 37-летнему мужчине подошёл неизвестный и высказал претензии по поводу внешнего вида. После этого избил мужчину.

Пострадавший доставлен в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники ППС на станции «Алтуфьево».

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ.