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Вторник, 11 мая, 2021
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При стрельбе в казанской школе погибли 9 человек

Елена Лобанова
Фото telegram-канала "Подъем"
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Девять человек погибли при стрельбе в казанской школе. Из них один — учитель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Telegram-канал Baza сообщает о 12 пострадавших, из которых четверо находятся в реанимации.

Стрельбу открыли подростки. Один из задержанных — 19 летний местный житель. По данным Baza, во время задержания парень сообщил, что заложил бомбу у себя дома.

Полицейские заблокировали второго нападавшего на четвертом этаже школы. После произошедшего меры безопасности усилили во всех школах города.

Напомним, ранее сообщалось, что в школу проникли двое мужчин с автоматами.

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