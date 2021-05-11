При стрельбе в казанской школе погибли 9 человек

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Девять человек погибли при стрельбе в казанской школе. Из них один — учитель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Telegram-канал Baza сообщает о 12 пострадавших, из которых четверо находятся в реанимации.

Стрельбу открыли подростки. Один из задержанных — 19 летний местный житель. По данным Baza, во время задержания парень сообщил, что заложил бомбу у себя дома.

Полицейские заблокировали второго нападавшего на четвертом этаже школы. После произошедшего меры безопасности усилили во всех школах города.

Напомним, ранее сообщалось, что в школу проникли двое мужчин с автоматами.