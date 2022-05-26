При поддержке РНПК рязанские школьники посетили Дарвиновский музей

При поддержке входящей в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть» Рязанской нефтеперерабатывающей компании ученики школы № 47 Рязани посетили Государственный Дарвиновский музей.

В Москву отправились воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры». Таким образом активистов поощрили за участие в экологических субботниках «Зеленая весна-2022».

Ребята посетили тематические залы, посмотрели интерактивные экспонаты, мультимедийные установки. С их помощью юные рязанцы смогли погрузиться в разнообразие живого мира Земли.

Один из руководителей отряда рассказал, что поездка получилась интересной для всех. Ученики 9-х классов с интересом изучали экспозицию по теории эволюции, 5-классники — примеры по селекции и скрещиванию животных, стенды про приспособления и маскировку животных и растений.

— Несомненно, полученные во время экскурсии впечатления и знания останутся с нашими детьми и пригодятся им в жизни, — сказал руководитель волонтёрского отряда.

Рязанская НПК поддерживает инициативы воспитанников ДОУЭ «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества проведено немало природоохранных и волонтерских проектов, направленных на изучение и защиту окружающей среды, сохранение памяти знаменитых земляков.

В 2022 году при поддержке завода юные хозяева Мещеры приняли участие в ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», которая прошла на базе Окского государственного природного биосферного заповедника.

В апреле в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022» Рязанская НПК совместно с волонтерами провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь Рязанского района. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму.

Затем волонтеры отправились в Окский заповедник, где убрали территорию возле Визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пра. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.