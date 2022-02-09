При поддержке банка «Открытие» началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии

Компания «Эколант» приступила к этапу строительства в городе Выксе Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. На стройплощадке начали возводить здание производственного комплекса, где разместят основную технологическую линию будущего завода зеленой металлургии. Проект финансируется синдикатом с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка. Общий бюджет проекта составляет около 150 млрд рублей.
В рамках проекта построят около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: сталеплавильному производству и производству железа прямого восстановления, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, железнодорожной и автомобильной логистике, энергоснабжению. Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение.
В комплексе «Эколант» будет использовано оборудование российских и зарубежных производителей. Вспомогательное оборудование поставят Уральский завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый завод, «Теквин», «Акватэко» и др. Проектирование, изготовление и монтаж основного технологического оборудования выполняют компании Danieli (Италия) и Primetals (Австрия). Проектные работы выполняют Магнитогорский гипромез и другие отечественные компании.
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В проекте комплекса заложена наиболее короткая, энергоэффективная и экологичная производственная цепочка по выпуску высококачественной стали в отечественной черной металлургии, что соответствует углеродной повестке. В технологиях «Эколанта» будут отсутствовать выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна. Поставки основного и вспомогательного оборудования запланированы на 2022-2023 годы. Запустят завод в 2025 году.
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