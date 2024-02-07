Президент РАН рассказал о новых отраслях производства наукоемкой продукции

В России развивают новые высокотехнологичные отрасли. Об этом «Известиям» рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Сейчас в России создают новые высокотехнологичные отрасли. Такие, как производство особо чистых материалов, электронное машиностроение и другие. Это базовые направления, без которых невозможны конкурентоспособные микроэлектроника и высокоточные устройства», — отметил президент РАН.

По словам Красникова, реализация этих программ даст эффект в течение трех-четырех лет. В результате российская промышленность получат качественно новые возможности в производстве электроники, приборостроении, робототехнике и других перспективных направлениях.

Также он отметил, что большой прогресс в российской науке наблюдается в развитии нейронных сетей и машинного обучения.