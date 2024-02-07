Среда, 7 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Президент РАН рассказал о новых отраслях производства наукоемкой продукции

7info
spot_img

В России развивают новые высокотехнологичные отрасли. Об этом «Известиям» рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Сейчас в России создают новые высокотехнологичные отрасли. Такие, как производство особо чистых материалов, электронное машиностроение и другие. Это базовые направления, без которых невозможны конкурентоспособные микроэлектроника и высокоточные устройства», — отметил президент РАН.

По словам Красникова, реализация этих программ даст эффект в течение трех-четырех лет. В результате российская промышленность получат качественно новые возможности в производстве электроники, приборостроении, робототехнике и других перспективных направлениях.

Также он отметил, что большой прогресс в российской науке наблюдается в развитии нейронных сетей и машинного обучения.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани 7 февраля ограничили движение по улице Вокзальной

Новости Рязани
Из-за ремонта теплосети ограничения действуют до 17.00 в районе дома № 26.

Бастрыкин поручил провести проверку в Рязани после программы «Мужское и женское»

Новости Рязани
Семья живёт в антисанитарных условиях на детские пособия и деньги, которые передают неравнодушные граждане.

Человек погиб во время пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре

Новости мира
Ситуация находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.

Минобороны показало, как выглядит новый детсад в Мариуполе

Новости мира
Детский сад на 150 воспитанников военные специалисты возвели в 300 метрах от школы на территории сданного в прошлом году жилого комплекса на 1011 квартир.

Мужчина убил парализованную жену и покончил с собой в Первоуральске

Новости мира
По данным источника, мужчине и женщине было по 40 лет.