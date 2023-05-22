 Прекрасный мир Геннадия Филина

1 июня в Муниципальном культурном центре г. Рязани состоится концерт рязанской группы Feelin’s, посвященный 39-летию с первого выхода на сцену, а также юбилею сразу двоих участников коллектива — барабанщик Вячеслав Сергеев и саксофонист Сергей Долгишев отмечают 55-летний юбилей. Концерт состоится в 19:00 в выставочном зале МКЦ. А двери для гостей откроются с 18:30.

Накануне концерта главный редактор «7 info» Надежда Майорова встретилась руководителем коллектива Геннадием Филиным. В интервью были раскрыты тайны энергетического резонанса о числа 39. Собеседники обсудили ближайшие планы творческой деятельности и взаимодействие с музейными активистами. 1 июня состоится не только инструментальный концерт. В этот вечер Feelin’s представят свою музейную экспозицию!

В неё войдут исторические фото- и видео-материалы, изданные альбомы, книга о группе, награды и уникальные дипломы.

Выставка была показана на фестивале «Наше Орехово» по приглашению директора Ассоциации частных и народных музеев России Алексея Шабурова, а теперь расположится в МКЦ.

За годы деятельности коллектива, начиная с 1984 года и до настоящих дней, у Feelin’s накопилась внушительная история. Творчество Feelin’s можно смело назвать саундтреком к времени перемен. Первый выход на сцену у джазового ансамбля под управлением Геннадия Филина состоялся в конце марта 1984 года. Начало 80-х — последний аккорд Советского Союза, затем «оттепель» и «перестройка», «лихие 90-е», миллениум и начало XXI века, совпавший с назначением Feelin’s муниципальным коллективом, стремительное развитие во многих отраслях. Это эпоха перемен, которая продолжается.

Геннадий не только ответил на вопросы и раскрыл секреты, но и сыграл на фортепиано.

Группа «Feelin’s» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня. В конце 1999 г. стала муниципальным коллективом г. Рязани по указу главы города Павла Маматова. В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Сейчас «Feelin’s» – это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. С 2007 года коллектив сотрудничает с Народным артистом России саксофонистом Игорем Бутаном, в издательской компании которого изданы 3 совместных альбома. Всего дискография Feelin’s насчитывает 10 альбомов.

Группа представляла Рязанский регион на многих крупных форумах и мероприятиях в России и за рубежом, зарекомендовала себя на филармонической сцене и регулярно выступает на российских и зарубежных фестивалях, концертирует и записывает альбомы с выдающимися исполнителями.

Благодаря деятельности группы и творческого центра «Feelin’s», созданного на базе коллектива в 2003 году, в Рязани под девизом «Музыка, объединяющая Мир» проведены несколько десятков международных джазовых фестивалей и огромное количество концертов с участием исполнителей из разных стран.

Особое место в творчестве коллектива занимает русская мелодическая тема. В 2020-21 гг. по инициативе Feelin’s в Рязанском регионе состоялся международный фестиваль ЕсенинJazz. Его идея возникла из одноименного международного проекта, с которым Feelin’s успешно гастролируют с 2014 года.