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 Прекрасный мир Геннадия Филина

7info7

1 июня в Муниципальном культурном центре г. Рязани состоится концерт рязанской группы Feelin’s, посвященный 39-летию с первого выхода на сцену, а также юбилею сразу двоих участников коллектива — барабанщик Вячеслав Сергеев и саксофонист Сергей Долгишев отмечают 55-летний юбилей. Концерт состоится в 19:00 в выставочном зале МКЦ.  А двери для гостей откроются с 18:30.

 Накануне концерта главный редактор «7 info» Надежда Майорова встретилась руководителем  коллектива Геннадием Филиным. В интервью  были раскрыты тайны энергетического резонанса о числа 39. Собеседники обсудили ближайшие планы творческой деятельности и взаимодействие с музейными активистами. 1 июня состоится не только инструментальный концерт. В этот вечер Feelin’s представят свою музейную экспозицию!

В неё войдут исторические фото- и видео-материалы, изданные альбомы, книга о группе, награды и уникальные дипломы.

Выставка была показана на фестивале «Наше Орехово» по приглашению директора Ассоциации частных и народных музеев России Алексея Шабурова, а теперь расположится в МКЦ.

За годы деятельности коллектива, начиная с 1984 года и до настоящих дней, у Feelin’s накопилась внушительная история. Творчество Feelin’s можно смело назвать саундтреком к времени перемен. Первый выход на сцену у джазового ансамбля под управлением Геннадия Филина состоялся в конце марта 1984 года. Начало 80-х — последний аккорд Советского Союза, затем «оттепель» и «перестройка», «лихие 90-е», миллениум и начало XXI века, совпавший с назначением Feelin’s муниципальным коллективом, стремительное развитие во многих отраслях. Это эпоха перемен, которая продолжается.

Геннадий не только ответил на вопросы и раскрыл секреты, но и сыграл на фортепиано.

Группа «Feelin’s» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня. В конце 1999 г. стала муниципальным коллективом г. Рязани по указу главы города Павла Маматова. В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Сейчас «Feelin’s» – это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. С 2007 года коллектив сотрудничает с Народным артистом России саксофонистом Игорем Бутаном, в издательской компании которого изданы 3 совместных альбома. Всего дискография Feelin’s насчитывает 10 альбомов.

Группа представляла Рязанский регион на многих крупных форумах и мероприятиях в России и за рубежом, зарекомендовала себя на филармонической сцене и регулярно выступает на российских и зарубежных фестивалях, концертирует и записывает альбомы с выдающимися исполнителями.

Благодаря деятельности группы и творческого центра «Feelin’s», созданного на базе коллектива в 2003 году, в Рязани под девизом «Музыка, объединяющая Мир» проведены несколько десятков международных джазовых фестивалей и огромное количество концертов с участием исполнителей из разных стран.

Особое место в творчестве коллектива занимает русская мелодическая тема. В 2020-21 гг. по инициативе Feelin’s в Рязанском регионе состоялся международный фестиваль ЕсенинJazz. Его идея возникла из одноименного международного проекта, с которым Feelin’s успешно гастролируют с 2014 года.

 

 

 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина
 Прекрасный мир Геннадия Филина

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