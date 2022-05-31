Представители Рязанских региональных отделений партии «Справедливая Россия — За Правду» и Движения Захара Прилепина посетили с гуманитарной миссией Луганскую народную республику.

Одной из основных задач поездки стала передача гуманитарной помощи представителям воинской части корпуса Луганской народной милиции: средств оказания доврачебной медицинской помощи, продуктовых наборов, средств связи и квадрокоптеров, обмундирования и бронежилетов, собранных в рамках молодежного проекта «Я-Патриот» рисунков и писем рязанских школьников воинам ЛНР.

Председатель Совета реготделения партии, депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев и член Бюро Совета РО, руководитель РО Движения Захара Прилепина Александр Аверин в составе группы добровольцев, работающих на освобождённых территориях Донбасса, приняли участие в гуманитарных акциях для гражданского населения. В частности, в ходе поездок по населенным пунктам Славяносербского района с целью раздачи гуманитарной помощи жителям освобождённых сел в администрацию района с их участием было доставлено 1000 5-литровых канистр бутылированной воды, 700 продуктовых наборов, свежевыпеченный хлеб.

«В районе немалое количество населенных пунктов, в которых жители испытывают потребность в постоянном подвозе продуктов питания и питьевой воды. Отсутствие электричества, неполное разминирование дорог, уничтоженные мосты — всё это не позволяет местным властям в короткие сроки решать проблемы жителей. Вот здесь на помощь и приходят добровольцы гуманитарного фронта из России», — отметил Александр Аверин.

В ходе рабочего визита Григорий Парсентьев и Александр Аверин провели переговоры с представителями администрации ЛНР о сотрудничестве в рамках социальных проектов, посетили прославленную танковую казачью военную часть корпуса народной милиции ЛНР, приняли участие в торжественных памятных мероприятиях с возложением цветов на Мемориале жертв украинской агрессии 2014 года,

«Жители Луганска с большим воодушевлением приняли начало Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и ждут, что уже совсем скоро они смогут забыть о том, что такое обстрелы городов и сел, жизнь в подвалах и работа систем ПВО, сбивающих украинские ракеты, летящие в мирные дома. Вся жизнь людей в Луганске пронизана войной, а также памятью о героях-защитниках, воинах ополчения и героях корпуса народной милиции ЛНР, казачьих воинских формирований. В каждом населенном пункте Луганщины стоят памятники героям гражданской и Великой Отечественной войн, а теперь их отметили и знаки новых освободительных сражений. Их главной задачей стал мир на родной земле, мир после окончательной победы над врагом», — отметили он, добавив, что взаимодействие с ЛНР и ДНР будет продолжаться и расширяться.

Также представители СРЗП из Рязани приняли участие в церемонии открытия «Штаба Захара Прилепина» в Луганске. Структура будет заниматься вопросами социальной защиты населения, евразийской интеграции, координации работы групп добровольцев, занимающихся обеспечение гуманитарной помощью жителей освобождённых территорий ЛНР и военнослужащих боевых подразделений союзных антинацистских сил.

Поездка в Луганск и личное участие в доставке и раздаче гуманитарной помощи стала уже восьмой по счету акцией, организованной с момента начала спецоперации России на Украине.

«Фонд Захара Прилепина», представители партии СРЗП и Движения Захара Прилепина «ЗА ПРАВДУ» практически в ежедневном режиме проводят гуманитарные акции на освобождённых территориях Донбасса.