Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с эвакуированными жителями ЛНР и ДНР

Глава регионального парламента Аркадий Фомин и его заместитель Николай Макариков встретились с эвакуированными жителями Луганской и Донецкой народных республик, которые прибыли в Рязанскую область 3 апреля. Депутаты пообщались с гражданами, посмотрели, в каких условиях их разместили.

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Аркадий Фомин рассказал, что из 59 человек, проживающих в одном из пунктов временного размещения, 16 — это дети. Старшие уже приступили к учебе, а малыши посещают детский сад. Председатель областной Думы отметил, что все они обеспечены школьной формой, учебниками, канцтоварами.

–Тем не менее, ребятам нужна одежда и обувь по сезону. Передали родителям детей необходимые вещи, а также подарочные карты торгового центра, с помощью которых они смогут приобрести нужные предметы гардероба,– добавил Аркадий Фомин.

Во время встречи вынужденные переселенцы обратились к главе регионального парламента с некоторыми бытовыми вопросами. Все они будут решены в кратчайшие сроки.