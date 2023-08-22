Предприниматель пожаловался прокурору на управление транспорта мэрии Рязани

21 августа прокурор области Дмитрий Коданёв совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Михаилом Прониным и руководителем Рязанского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Евгенией Халамцевой провел личный прием предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе приема поступили обращения на бездействие органов предварительного расследования при рассмотрении заявлений предпринимателей о хищении имущества. Ряд жалоб касался вопросов законности проведения выездных налоговых проверок, взыскания задолженности по налогам.

Руководитель частного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки, сообщил о несоблюдении Управлением транспорта администрации Рязани сроков оплаты по договорам о представлении субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок льготной категории граждан, отказа в продлении муниципального маршрута.

Предприниматель из Касимова в своем обращении обратил внимание на проблему необоснованного увеличения кадастровой стоимости помещения объекта культурного наследия.

В ходе приема были даны соответствующие разъяснения действующего законодательства, а также приняты письменные обращения, за ходом проведения которых и результатами их рассмотрения установлен контроль в прокуратуре региона.