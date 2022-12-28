Предновогодняя Рязань – 1922-1923 

Предвкушение нового 1923 года проявлялось на фоне окончания гражданской войны и создания СССР. Это вселяло в души людей того времени оптимизм. Поскольку открывались новые возможности по строительству неведомого ещё социалистического уклада только что образованной новой страны.

Главные события

Перед новым 1923 годом то, что схлынули главные события уходящего года 1922-го, вселяли в людей всей страны, в том числе и рязанцев, уверенность в будущем. Большинство трудящихся обещаниям тогдашнего руководства безусловно поверило.

Во первых, по мере прекращения голода в Поволжье единственная на то время рязанская газета «Рабочий клич» перестала ужасать статьями на эту тему. О том, например, что «население вынуждено употреблять в пищу опилки и питаться семенами дикорастущих растений», что «на почве голода наблюдаются самоубийства голодающих, отмечаются отдельные случаи людоедства и трупоедства», и что «бывают многочисленные случаи оставления детей на улицах на произвол судьбы».

Во вторых, кровопролитная гражданская война в основном закончилась. Ещё в октябре были разгромлены белогвардейские войска в Приамурье, свергнуто правительство генерала М.К. Дитерихса и была установлена советская власть на Дальнем Востоке. А 5 ноября по декрету ВЦИК Дальневосточная республика объединилась с РСФСР.

А ещё раньше, с 8 июня по 25 июля, состоялся открытый судебный процесс над 47-ю членами партии эсеров. Это был первый политический процесс в Советской России (сколько их потом ещё будет! – Е.Д.). Четырнадцати обвиняемым был вынесен смертный приговор. Но решили его не применять. «Враги рабочего класса, виновники его тяжелых страданий в борьбе за Советскую республику, получили должное наказание, – сообщала рязанская газета «Рабочий клич». – Однако, президиум ВЦИК сохраняет жизнь преступникам при условии прекращения партией эсеров ее предательской работы. Этим решением высший орган пролетарской диктатуры еще раз подтверждает крепость и силу Советского рабочего государства. Мировой пролетариат получает лишний раз возможность судить о партии эсеров по ее делам».

Самым же важным событием 1922 года историки считают образование 30 декабря Союза ССР. На следующий день в том числе и в честь этого события в административном центре Рязанской губернии, где обычная жизнь продолжала протекать своим чередом, был проведён торжественный митинг.

Митинг в Рязани

Такого новогоднего ажиотажа, как сейчас, тогда ещё не существовало. И самой значимой для простых рязанцев акцией, произошедшей в канун нового 1923 года, стала распродажа товаров по сниженным ценам. Готовясь к этому событию, рязанские власти перевели первый в городе и единственный на то время Универсальный магазин с улицы Мясницкой (нынешней Горького) на улицу Почтовую. Для этой цели было выбрано здание бывшего обувного магазина купцов Шульгиных (сейчас это дом №61 на улице Почтовой, в нём размещается ресторан «Старый Арбат»). Если в Универмаге №1, располагавшемся первоначально в доме купца по фамилии Туривес на Мясницкой улице, был всего только один торговый отдел, то после переезда в новое здание на улицу Почтовую товарный ассортимент значительно расширился. В магазине были открыты четыре отдела: мануфактурный, хозяйственно-посудный, кожевенно-обувной и галантерейно-бакалейный. И предварительно был завезён, как рекламировала перед открытием магазина рязанская газета, «товар лучших фабрик и в большом выборе». И это действительно было так.

Предновогодняя акция распродажи товаров по сниженным ценам была специально приурочена к торжественному митингу, который начался 31 декабря 1922 около нынешнего дома №? по улице Почтовой, а потом переместился на площадь Красной Армии (это нынешняя площадь Ленина, которая первоначально именовалась Хлебной, а потом вплоть до 1919 года – Новобазарной). На этом митинге выступил в том числе и Председатель Рязанского губернского исполкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Валериан Иванович Яхонтов. Текст его тогдашней речи не известен даже историкам. Но легко можно догадаться, что некоторый акцент в ней был сделан на окончании гражданской войны и перспективах скорого свершения Мировой революции. Но главной информацией, видимо, было известие о создании Союза Советских Социалистических Республик. Официально он образован 30 декабря 1922 года. А состоявшийся ещё до этого, с 23 по 27 декабря 10-й Всероссийский съезд Советов, признал своевременным объединение в Союз ССР четырёх республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФР (Закавказской Советской Социалистической Республики).

Сейчас о судьбе В.И. Яхонтова, который выступал на предновогоднем митинге и руководил Рязанщиной в то время, чью фамилию носит одна из улиц Рязани, знают в основном лишь историки да краеведы. А ведь был этот человек личностью неординарной. Его отец, мещанин Иван Иванович, родился в Рязани в доме на Дьяконовской улице (с 1928 года она стала именоваться улицей Яхонтова). А сам Валериан Иванович хоть и значился москвичом, но ещё до революции приезжал в родной город и принимал участие в собраниях рязанских революционеров. За это он подвергался преследованиям царской охранки и сидел в тюрьме.

За менее чем двухлетнее руководство Рязанщиной В.И. Яхонтов сумел решить проблему обеспечения города топливом и продовольствием, добился ликвидации безграмотности и беспризорности. А когда в губернской газете не было редактора, сам занял его место. И с работой этой успешно справился. Очевидцы рассказывали, что обладал он незаурядной работоспособностью, успевая за день побывать в самых различных местах: на промышленных предприятиях, в школах и детских домах, в точках общественного питания и в больницах.

Валериан Иванович окончил свой земной путь в 1926 году. Случилось это в Берлине, где работал он по поручению Советского правительства. Смерть его до сих пор овеяна ореолом тайны. Потому что выполнял он разведывательное задание и погиб от рук немецких фашистов.

Некоторые потомки тех, кто участвовал в предновогоднем митинге 31 декабря 1922 года, помнят передаваемые по наследству рассказы пращуров о том событии. Как простые рязанцы радостно несли домой новую одежду или обувь (огромную по тем временам ценность!) купленную по бросовым ценам после состоявшегося митинга.

Евгений Данилин