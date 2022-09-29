Пребывающие в запасе брянские офицеры готовятся к мобилизации

Офицеры запаса из Брянской области готовятся к мобилизации, сообщают «Брянские новости».
По данным СМИ, настроения у людей разные, но бывшие военные, с которыми побеседовали журналисты, не намерены увиливать от мобилизации.
45-летний предприниматель Григорий рассказал, что сейчас занимается делами компании, решает, кому можно поручить управление на время возможного отсутствия. Его брат возобновил занятия спортом.
Сотрудница рекламной фирмы Ирина рассказала, что мужчин из их компании уже призвали, среди них один офицер. Сын женщины, не служивший в армии, говорит, что также готов пройти мобилизацию, если потребуется.