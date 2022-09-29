Пребывающие в запасе брянские офицеры готовятся к мобилизации

Офицеры запаса из Брянской области готовятся к мобилизации, сообщают «Брянские новости».

По данным СМИ, настроения у людей разные, но бывшие военные, с которыми побеседовали журналисты, не намерены увиливать от мобилизации.

45-летний предприниматель Григорий рассказал, что сейчас занимается делами компании, решает, кому можно поручить управление на время возможного отсутствия. Его брат возобновил занятия спортом.

— Мы с братом знаем, что мобилизация − суровая необходимость. Обидно, что наши родственники на Украине совершенно нас не понимают, — цитирует издание офицера запаса.

Сотрудница рекламной фирмы Ирина рассказала, что мужчин из их компании уже призвали, среди них один офицер. Сын женщины, не служивший в армии, говорит, что также готов пройти мобилизацию, если потребуется.