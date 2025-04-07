Праздники 9 апреля: тайны дня, народные приметы и запреты

9 апреля – день, отмеченный не только религиозным праздником в честь святой Матроны Солунской, но и народными традициями, связанными с этим днем, а также важными историческими событиями.

Матрена Настовица, Полурепица

Святая Матрона Солунская, почитаемая в этот день, жила в Салониках в III-IV веках. Будучи рабыней еврейки Павтилы, она подвергалась принуждению к отказу от христианской веры. Однако Матрона сохраняла верность своим убеждениям и тайно посещала церковь. Когда Павтила узнала о тайных посещениях, она приказала избить Матрону палками и оставить умирать в темнице. Тело мученицы было сброшено со стен города по распоряжению хозяйки. Однако вскоре Павтила сама погибла на том же месте, оступившись и упав со стены.

В народе день Матроны имел два названия. Первое, «Настовица», связано с образованием наста на снегу весной после оттепелей. Второе название связано с возвращением чибисов из теплых стран к этому дню.

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В этот период женщины в последний раз выходили отбеливать холсты на снежном насте. Все женщины, особенно ткачихи, обращались к святой Матроне с просьбой о благословении в труде, почитая её как покровительницу хозяек.

Также Матрону просили об урожае репы, важного продукта в крестьянской кухне. День называли Полурепицей, деля запасы репы надвое: лучшие откладывали для семян, остальные шли в пищу. Репу широко использовали в русской кухне, о чем свидетельствует поговорка «Проще пареной репы».

Что нельзя делать 9 апреля?

Занимать деньги – весь год в долгах

Ругаться и сквернословить – к несчастью в доме

Оставлять белье на улице после заката – к болезням

Начинать новые проекты – к неудачам

Стричь животных – к падежу скота

Приметы на 9 апреля

Солнечный день без ветра – к раннему сенокосу

Дождь на Матрону – к грибному лету

Аисты прилетели – к скорому теплу

Последний снег тает с шумом – к урожаю льна

Первые ростки крапивы – к удачному посеву яровых

Фото: Pxhere

В 1946 году был образован Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики

В указанный день вышло засекреченное распоряжение Совета Министров СССР за номером 805-327сс об учреждении конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР.

Это сверхсекретное учреждение, предназначенное для создания советского ядерного оружия, разместилось в 75 км от Арзамаса, близ поселка Сарова, где функционировал завод №550, ранее подчинявшийся Наркомату боеприпасов. Первым руководителем КБ-11 был назначен Павел Зернов, ранее занимавший должность заместителя наркома танковой промышленности СССР.

В конце 1960-х годов КБ было реорганизовано во Всесоюзный НИИ экспериментальной физики, а в 1992 году получило название Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ.

Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы, построены мощнейшая в Европе лазерная установка «Искра-5», самый мощный в мире импульсный реактор БИГР и другие уникальные установки. С конца 1980-х годов ВНИИЭФ начал разрабатывать и неядерное вооружение, в частности, боевые части для комплексов «Игла-С», «Штурм», «Хризантема-С» и других.

Сегодня сотрудники института, помимо усовершенствования ядерного оружия, занимаются и гражданскими разработками, такими как системы безопасности для опасных производств, взрывные технологии, природоохранные проекты, ресурсосбережение и медицинская техника.

В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны закончилась Кёнигсбергская операция (также известная как «Штурм Кёнигсберга»)

Кёнигсберг, город-крепость, являлся составной частью Восточной Пруссии и обладал мощной оборонительной системой. Численность его гарнизона достигала приблизительно 130 тысяч солдат. С воздуха поддержку осуществляла авиация в количестве 170 самолетов. Неподалеку от города была размещена 5-я танковая дивизия, также задействованная в обороне.

Советское командование возложило задачу по уничтожению кёнигсбергской группировки и взятию столицы Восточной Пруссии на войска 3-го Белорусского фронта (под командованием Маршала Советского Союза Александра Василевского) и Балтийский флот (под руководством адмирала Владимира Трибуца).

Наступление на город-крепость началось 6 апреля 1945 года. После кровопролитных и упорных сражений 9 апреля в 22:45 комендант Кёнигсберга, генерал Отто фон Ляш, приказал прекратить сопротивление. Город перешел под контроль советских войск.

За отвагу и героизм, проявленные в боях, 235 военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Кенигсберга», которой были награждены около 760 тысяч человек.

В 1699 году Пётр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»

Жители Москвы получили предписание поддерживать порядок на улицах, во дворах и на дорогах, не допуская скопления мусора. Весь мусор следовало вывозить за городскую черту и закапывать в землю.

За несоблюдение данного указа предусматривалось наказание: виновные подлежали телесному наказанию кнутом и штрафу.

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В 1966 году Ватикан официально упразднил «Индекс запрещенных книг»

Этот перечень литературных работ, чтение которых каралось Римско-католической церковью отлучением от церкви, существовал на протяжении более чем четырех веков. Изначально «Индекс» был создан папой Павлом IV и опубликован в 1559 году. Заключительное издание, охватывающее 4 тысячи разнообразных произведений, было выпущено в 1948 году.

За весь период его существования было напечатано свыше 30 изданий «Индекса», при этом 12 из них увидели свет в XX столетии.

В разные периоды в этот список попадали работы таких писателей и мыслителей, как Эразм Роттердамский, Вольтер, Даниель Дефо, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей, Оноре де Бальзак, Жан-Поль Сартр и многие другие.