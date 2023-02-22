Праздничная ярмарка в Рязани впервые пройдёт возле «Барса на Есенина»

Праздничная ярмарка местных производителей продуктов питания, посвящённая Масленице, пройдёт в Рязани возле «Барса на Есенина». Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

В субботу, 25 февраля с 10 до 14 часов на парковке нового продуктового торгового комплекса «Барс на Есенина» (Рязань, ул. Есенина, д. 13Г) пройдёт праздничная ярмарка, где 28 местных производителей представят свою продукцию, а концертная программа будет посвящена Масленице.

Пищевые предприятия и фермеры предложат молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, хлеб, мёд и другие товары. Продукция рязанских производителей представлена и внутри продуктового комплекса «Барс на Есенина» (1 этаж бывшего супермаркета «Барс на Есенина»), официальное открытие которого состоится также 25 февраля в 10 часов.

Помимо праздничной ярмарки на ул. Есенина, 25 февраля в обычном режиме состоятся и ярмарки выходного дня на 4 традиционных площадках: на территории УРТ на ул. Дзержинского, у ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.