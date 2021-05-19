Правительство упростило регистрацию по месту жительства

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1 июля следующего года регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет оформлять в дистанционном режиме, пишет РИА Новости.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для оформления регистрации граждане смогут использовать портал Госуслуг.

Свидетельство заявитель сможет получать на почту без посещения органов учёта. Офис регистрирующего органа нужно будет посетить всего один раз, чтобы проставить отметку в паспорте

Кроме того, возможно выбрать любой удобный орган учёта в пределах городского округа или муниципального района.