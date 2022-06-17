Правительство Рязанской области будет сотрудничать с Российской академией наук

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между правительством Рязанской области и Российской академией наук. Подписи в документе поставили врио губернатора Рязанской области Павел Малков и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Церемония проходила с участием председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

Соглашение касается развития научно-технической и инновационной деятельности, предполагает взаимодействие в рамках экспертной и информационно-аналитической работы. Сотрудничество направлено на реализацию утвержденной президентом РФ Стратегии научно-технического развития страны, определение перспективных исследований по проблемам социально-экономического развития региона. А также на разработку механизмов привлечения в Рязанскую область технологических лидеров, внедрение результатов их интеллектуальной деятельности в экономику и социальную сферу региона.

В число приоритетных задач входит развитие производственной и научно-технической кооперации хозяйствующих субъектов, научных и инновационных организаций и ряд других.В ходе рабочей встречи врио губернатора Рязанской области Павел Малков и президент Российской академии наук Александр Сергеев подробно обсудили основные направления сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития с учетом подписанного соглашения.