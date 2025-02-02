Пра празднует день водно-болотных угодий

2 февраля отмечается Международный день водно-болотных угодий. В этот день в 1971 году на южном берегу Каспийского моря в иранском городке Рамсар была подписана Конвенция о защите водно-болотных угодий мирового значения как ценных мест обитания водоплавающих птиц — лебедей, гусей, уток и других.

В России к таковым отнесли 35 особо ценных территорий: дельты Волги, Лены, озеро Ханка в Приморье и другие. В этот список была занесена пойма реки Пры в Рязанской области, что показывает ее исключительную значимость для охраны редких видов птиц в центре Европейской части России.

«По данным специалистов кафедры географии, экологии и туризма, только за майские выходные по реке сплавляются до 400 и более туристов-водников, из которых большинство бережно относится к природе, но не все. Экологический туризм требует контроля и развития базы информационных материалов о богатстве природы региона», — говорит заведующий кафедры Алексей Водорезов.

В настоящее время пойма реки Пры почти на всем протяжении находится под охраной государства, будучи включена в состав Окского заповедника и Мещерского национального парка. Однако покоя птицам все еще нет.