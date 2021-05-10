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Понедельник, 10 мая, 2021
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Пожилую костромичку ограбили экстрасенс и инородное существо

Никита Брыкин
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В Костромской области 84-летняя женщина стала жертвой мошенничества, пишет портал «Kostroma.Today».

В УМВД по региону рассказали, что пенсионерка смотрела по телевизору передачу об экстрасенсах. Она решила узнать о судьбе своего сына и позвонила «ясновидящей». Через ассистента она рассказала, что мужчину ждет счастливое будущее.

При этом женщине сообщили, что в ее ауре находится инородное существо, от которого нужно скорее избавиться. В итоге пенсионерке предъявили к оплате более одного миллиона рублей.

Костромичка перевела на счет злоумышленника назначенную сумму несколькими операциями. Вскоре она обратилась в полицию. Подробности уточняются.

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