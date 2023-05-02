Пожилая рязанка отдала курьеру мошенников 389 тысяч рублей

Московский районный суд Рязани вынес приговор жителю Подмосковья по обвинению в мошенничестве. Курьер телефонных аферистов забрал у 82-летней женщины 389 тысяч рублей. Подробности привели в прокуратуре Московского района Рязани.

В октябре минувшего года подсудимый получил в Telegram предложение от неизвестного подработать курьером с пометкой о незаконности такого заработка. Он принял предложение. Мошенники действовали по схеме «ваш родственник попал в беду». Они звонили гражданам и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП и для ухода от уголовной ответственности необходимо передать курьеру деньги для «потерпевшей стороны». Задачей курьера было прибыть по адресу, забрать денежные средства и перевести их на указанный счёт.

5 октября 2022 года 82-летней рязанке поступил звонок на городской телефон. Звонившая представилась её внучкой и рассказала легенду о ДТП. Потерпевшая, не заподозрив подвоха, передала приехавшему к ней курьеру 389 тысяч рублей.

Незаконно полученные средства подсудимый перевёл через банковский терминал на указанный счёт.

Вина курьера была доказана в ходе судебного следствия. Суд учёл мнение гособвинителя и назначил подсудимому 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также осуждённый в течение года после вступления приговора в законную силу должен полностью возместить ущерб потерпевшей.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.