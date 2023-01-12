Пожар в Ухоловском районе Рязанской области унёс жизнь пенсионерки

В Ухоловском районе накануне поздно вечером произошёл пожар в жилом кирпичном доме. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 22:45 11 января. Огонь повредил дом по всей площади. Уточняется, что дом с печным отоплением был газифицирован. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В результате пожара погибла женщина 1960 года рождения.

На тушении работали 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 единицы техники.