Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Пожар в Ухоловском районе Рязанской области унёс жизнь пенсионерки

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Ухоловском районе накануне поздно вечером произошёл пожар в жилом кирпичном доме. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 22:45 11 января. Огонь повредил дом по всей площади. Уточняется, что дом с печным отоплением был газифицирован. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В результате пожара погибла женщина 1960 года рождения.

На тушении работали 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 единицы техники.

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