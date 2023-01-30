Пожар в квартире в Рязани унёс жизнь женщины, спасти удалось 7 человек

На Куйбышевском шоссе в Рязани загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На пожаре погибла женщина, её личность устанавливается. Спасатели эвакуировали 7 человек, четверо из них – дети.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 30 января в 10:50. В ГУ МЧС по Рязанской области уточнили, что в 10:56 пожар был локализован, в 11:01 открытое горение было ликвидировано.

На тушении работали 8 человек личного состава и 2 пожарных машины.

Уточняется, что кирпичный дом газифицирован. Огонь повредил квартиру, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.