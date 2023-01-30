Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

Пожар в квартире в Рязани унёс жизнь женщины, спасти удалось 7 человек

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

На Куйбышевском шоссе в Рязани загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На пожаре погибла женщина, её личность устанавливается. Спасатели эвакуировали 7 человек, четверо из них – дети.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 30 января в 10:50. В ГУ МЧС по Рязанской области уточнили, что в 10:56 пожар был локализован, в 11:01 открытое горение было ликвидировано.

На тушении работали 8 человек личного состава и 2 пожарных машины.

Уточняется, что кирпичный дом газифицирован. Огонь повредил квартиру, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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