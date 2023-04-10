Пожар на газовой заправке в Скопине потушили за два часа

Пожарные потушили возгорание на газовой заправке в Скопине за два часа. Подробности ликвидации происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Пожар на газовой заправке в Скопине произошёл 10 апреля. Сообщение о пожаре поступило в 17.52.
В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовало 73 человека 11 расчётов спецтехники.
К 19.21 пожар удалось локализовать на площади около 100 м.кв. В 19.40 – открытое горение ликвидировано. В 19.52 пожар полностью ликвидировали.
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